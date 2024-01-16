"جد ولا مقلب".. حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

فجأة ودون سابق إنذار يكشف عن وجود خلاف سابق بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، أعلن الثنائي الانفصال رسميًا عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو الأمر الذي أثار غضب ودهشة الجمهور، حيث كانا يحتفلان بعيد ميلاد ياسمين الـ44 مساء أمس.

حقيقة طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وعن حقيقة الطلاق بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، ويتوقع البعض أن الأمر مقلب من الثنائي بسبب حديث خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف، بسبب احتفاظهما بالصور التي جمعت بينهما سواء أثناء عملهما أو في المناسبات الخاصة بهما، كما أنهما لازال الثنائي يتابع بعضهما البعض عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وقبل ساعة من إعلان الثنائي الانفصال، شارك العوضي فيديو عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، معلقًا عليه:“كل سنة وانتي حبيبتي"، وتساءل الجمهور، هل بعد ساعة من هذا المنشور ينفصل الثنائي، وردت عليه ياسمين عبد العزيز، كما أنها كانت تشجعه طوّال الوقت على بطولته الأولى.

الذي أكد توقعات الجمهور بعد انفصال الثنائي، هو أنه في المرة الأولى الذي حدث خلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وقت مرضها من العام الماضي، حذفت جميع الصور التي جمعت بينهما، ولاغت المتابعة له، إلا أن هذا لم يحدث هذه المرة.

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توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف

مع بداية 2024، توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، انفصال الثنائي ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وذلك أثناء قراءتها للحالة العاطفية للأبراج الخاصة بهما، وهو الأمر الذي أصاب ياسمين عبد العزيز بالغضب وجعل الثنائي يعلق "كذب المنجمون ولو صدقوا"، وردت ياسمين: "بلاش إنتي يا ليلى".

ورغم احتفال الثنائي بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز الـ 44، إلا أنها فاجأت الكل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتعلن انفصالها عن أحمد العوضي، لتصدق نبوءة الانفصال التي توقعتها خبيرة الأبراج ليلي عبداللطيف.