بعد نبوءة عرافة بانفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز.. ما هو علم التنجيم؟

في واحدة من المفاجآت لجمهور الثنائي الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، إعلانهما الانفصال عبر حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد زواج دام لأربع سنوات، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين خلال الدقائق الأخيرة.

يأتي طلاق الثنائي بعد تنبؤات العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، والتي قد تنبأت باستخدام علم التنجيم، طلاق أحمد العوضي وزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز قبل أقل من شهر من الآن.

ما هو علم التنجيم؟

يُعرف علم التنجيم بشكل عام على أنه الاعتقاد بأن الظواهر الفلكية، مثل النجوم التي كانت تحلق فوق رأسك عند ولادتك أو حقيقة أن عطارد في تراجع، لديها القدرة على التأثير على الأحداث اليومية في حياتنا وسمات شخصيتنا، وهذا بالطبع يختلف كثيرًا عن دراسة علم الفلك، وهو الدراسة العلمية للأجرام السماوية والفضاء وفيزياء الكون.

وهناك جانب محدد من علم التنجيم - التنبؤ بمستقبل الشخص أو تقديم المشورة بشأن الأنشطة اليومية عبر الأبراج - يزداد شعبية بشكل خاص.

ويبحث الكثير من الناس عن طرق لتفسير النجوم للحصول على المشورة، حيثُ يقوم علم التنجيم على فهم مواقع النجوم، وهو ما يبدو في حد ذاته سعيًا علميًا كافيًا. ولكن هل هناك أي علم يدعم ما إذا كان علم التنجيم يؤثر على شخصيتنا وحياتنا؟

هل التنجيم مبني على العلم؟

يقول الخبراء إنَّ التنجيم ليس علمًا، بل هو علم زائف، ومع ذلك، فإنه يستخدم الرياضيات وعلم الفلك، مشيرن إلى إنه يسيء استخدام أدوات العلم الحقيقي من أجل تقديم تنبؤات خاطئة.

هل التنجيم فن أم علم؟

يقول أهل العلم إنَّ علم التنجيم ليس فنًا ولا علمًا، ومع ذلك، فهو يستخدم التمثيلات الفنية لمختلف علامات الأبراج.

ما هو الهدف من علم التنجيم؟

الغرض من علم التنجيم هو التنبؤ بمستقبل الشخص بناءً على حركات الشمس والقمر والكواكب والأبراج، ويعرفه أهل العلم بأنَّه علم زائف قديم.

هل يتحقق تنؤات التنجيم؟

التنجيم يقوم على اعتقاد خرافي بأن حركة الكواكب والشمس والقمر والأبراج تحدد مصير الإنسان، لكنه ليس شكلًا من أشكال العلم، حيثُ تؤكد المفاهيم الأساسية في علم التنجيم أن كل شخص يولد تحت علامة معينة من دائرة البروج، التي تقسم السماء إلى 12 جزءًا، كل جزء يمثله رمز.

ويقال إن دائرة الأبراج تؤثر على حظ الشخص وحياته ومصيره، وتعتمد علامة البروج على الكوكبة الأكثر بروزًا في سماء الليل في أي شهر معين، وهنا يستخدم المنجم، وهو الشخص الذي يمارس علم التنجيم، عناصر أخرى مثل الرياضيات وأدوات أخرى لحساب مسار الأجسام الفلكية المختلفة وتحديد مدى تأثير هذه الحركات على حياة الشخص اليومية ومستقبله.