في خطوات بسيطة.. كيف يمكنك القضاء على كهرباء الشعر في الشتاء؟

تشتكي العديد من النساء من أن روتين العناية بشعرهن في فصل الشتاء لا يكون تحت السيطرة.

حسب موقع Hindustan times، قال الدكتور باتيل نيشثا، طبيب الأمراض الجلدية: “إن عدم التوازن بين الإلكترونات السلبية والإيجابية يسبب كهرباء ساكنة في الشعر، تتراكم هذه الشحنات وتنطلق عبر الجسم من خلال الشعر".



وتابع: “تؤثر الرطوبة المنخفضة والحرارة الداخلية في هواء الشتاء على الشعر الجاف والثابت، ولترطيب شعرك، نوصي باستخدام منتجات العناية بفروة الرأس التي تعمل لفترة إضافية. كما أن الشعر يحتوى على إلكترونات، مما يجعله موصلًا مثاليًا للكهرباء الساكن، عندما يحتك بجسم آخر، مثل الصوف يفقد الشعر إلكتروناته ويكتسب شحنة موجبة، مما يتسبب في تحليق جميع خصلات الشعر بعيدًا عن بعضها البعض”.

واستكمل: "وجود شعر مليء بالكهرباء الساكنة أمر طبيعي تمامًا وليس من الصعب منعه وتهدئته باستخدام المنتجات المناسبة، من المهم غسل الشعر بانتظام خلال الأسبوع ولكن أيضا الإفراط في غسل الشعر يمكن أن يؤدي إلى جفاف خصلات الشعر وفروة الرأس".

وأوصى بالطرق الإضافية التالية لدعم صحة الشعر خلال فصل الشتاء وهي:

استخدام شامبو مرطب.

اختيار منتجات من الألياف الطبيعية.

الحد من الاستحمام بالماء الساخن.

استخدم مثبتات الشعر.

تدليك فروة الرأس.

استخدام بلسمًا يترك على الشعر لفترة أو علاجًا دوائيًا.

تقليل وقت المعالجة الحرارية.

استخدم رذاذ الحماية من الحرارة.

استخدام منتجات ترطيب الشعر.

تجنب استخدام الأمشاط البلاستيكية.

وضع الزيوت المغذية للشعر.

تجنب غسل الشعر بالشامبو كل يوم.

ومن خلال خبرتها في هذا المجال، أكدت الدكتورة نيها كورانا، طبيبة الأمراض الجلدية أن الشعر الساكن يمكن أن يكون مشكلة شتوية ولكن مع بعض العناية، يمكن التغلب على تلك المشكلة، وهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على الشعر ناعم وخالي من التجعد او الكهرباء الساكنة:

الترطيب:

يمكن للهواء البارد أن يستنزف الرطوبة من شعرك، لذلك يجب ابقاءه رطبا.

استخدام جهاز ترطيب الهواء:

يمكن محاربة الجفاف الداخلي باستخدام جهاز ترطيب الهواء، فذلك يساعد في الحفاظ على توازن الرطوبة في الهواء.

إكسسوارات شعر من الألياف الطبيعية:

يمكنك اختيار إكسسوارات الشعر المصنوعة من الألياف الطبيعية، مثل الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك والكهرباء الساكنة.

استعمال المنتجات المضادة للكهرباء الساكنة:

استثمري في منتجات الشعر المضادة للكهرباء الساكنة مثل السيروم أو البخاخات للحفاظ على الشعر خفيفا.

تجنب ارتفاع درجة الحرارة:

يجب الحد من استخدام أدوات التدفئة الخاصة بالشعر، فالحرارة المفرطة يمكن أن تساهم في الكهرباء الساكنة.

المشط الخشبي:

استخدمي مشطًا خشبيًا، فالخشب لا يخلق الكهرباء الساكنة مثل البلاستيك.

استخدمي المجفف البارد:

قومي باستخدام المجفف البارد على شعرك برفق لتقليل الكهرباء الساكنة، يعد هذا حلاً سريعًا عندما ينفد الوقت.