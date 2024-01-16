الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

4 أشياء يجب تذكرها أثناء المرور بأزمة في العلاقة العاطفية

العلاقة العاطفية
العلاقة العاطفية

العلاقة العاطفية الفاشلة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحتنا العقلية، وتشعرنا بقلة قيمتنا في نظر أنفسنا وتجعلنا محبطين من كل شيء حولنا، ففكرة أن نشعر أننا بدون قيمة في عيون من نحب يكون واقعها صعب على النفس.

في كثير من الأحيان، قد نمر في العلاقات العاطفية بوقت صعب حيث قد نشعر أننا لسنا متناغمين مع شريكنا أو أنه يساء فهمنا، في ظروف معينة، حتى بعد بذل الكثير من الجهد، قد تستمر الأمور في التدهور بين الشريكين.

وحسب ما نشر موقع Hindustan times فقد صرحت مدربة العلاقات مارلينا تيلهون قائلة: "هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي تنتظرك لتجربتها، هناك الكثير من الحب المتاح لك، في مثل هذه الحالات، يجب علينا أن نتذكر أشياء معينة لمساعدتنا على تجاوز الأوقات الصعبة في العلاقة".

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لا تكن قاسيًا على نفسك

الأوقات الصعبة في العلاقة يمكن أن تجعلنا نفكر كثيرًا في العثور على أخطاء في أنفسنا وفي الشريك، ومع ذلك، يمكن للأفكار السلبية أن تؤثر علينا وتؤثر على حياتنا وعملنا.

مشاعرك منطقية: 

كثيرًا ما يقال لنا إن المشاعر السلبية التي نشعر بها في الأوقات الصعبة هي في الواقع لا شيء، ولكن هذا ليس صحيحًا. 
كل المشاعر والعواطف لها معنى، بدلًا من محاولة استبعاد المشاعر، يجب أن نحاول العثور على مصدرها وأن ندرك المواقف أو الأفعال التي أدت إلى هذا الشعور.

 

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أنت لم تفشل

إن الأوقات الصعبة في العلاقة التي دخلنا فيها بكل جوارحنا  قلوبنا وعقولنا يمكن أن نشعر وكأننا فشلنا في الحفاظ على كل شيء معًا، ومع ذلك فإنه ليس المسار الصحيح للتفكير للدخول فيه، فقط لأننا نكافح في العلاقة لا يعني أننا فشلنا، وبدلا من ذلك، علينا أن نحاول إيجاد الحلول.

الحصول على الدعم: 

إن إحاطة أنفسنا بالأشخاص والمجتمعات التي نشعر بالأمان معهم والتي يمكن أن توفر لنا الدعم العقلي والعاطفي دون الحكم علينا بشأن الطريقة التي نشعر بها هو أمر مهم للغاية، يمكن أن يمنحنا هذا حلولاً ويساعدنا في توفير الطريقة التي يجب أن نسلكها في العلاقة.

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