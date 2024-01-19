رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لجميع المواطنين المستحقين

تتجه مؤشرات البحث على جوجل من المواطنين حول الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، ويمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

وللدخول على الموقع كالآتي: استعلام تكافل وكرامة، اختر أيقونة الاستعلام عن نتيجتك الموجودة أعلى يسار صفحة الويب،و أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الخانة المخصصة، ثم اضغط على زر استعلام، وتظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

وحول الشروط اللازمة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة والتي تمثلت فيما يلي: ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، ألا يكون المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتقاضى أي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء حديثي الولادة وحتى 18عاما، بشرط أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.

شروط تقديم تكافل وكرامة

وتتضمن الشروط ايضا تقديم الأوراق اللازمة، مثل صور بطاقات الرقم قومي وصور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق وإيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة، وأن يكون الأفراد المتقدمين للاستفادة من معاش كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم

وتوصل وزارة التضامن الاجتماعي تقد الدعم لمستشفي معاش تكافل وكرامة في مختلف المحافظات والقرى والجوع طبقا للمستحقين من المواطنين.