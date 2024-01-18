مستفيدون من "حياة كريمة": برنامج تكافل وكرامة ساعدنا في إقامة مشروعاتنا الخاصة

حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الكثير من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية، بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة عن طريق برنامج تكافل وكرامة، لكفالة حقوق المواطن البسيطة تشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

يوفر برنامج تكافل مساعدات مالية لزيادة الاستهلاك الغذائي والحد من الفقر، وتهدف الشروط الصحية والتعليمية الواردة في هذا البرنامج إلى تشجيع الأسر على استمرار أطفالها في المدارس وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وحصلت المبادرة علي زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "كافل وكرامة" إلى 240 مليار جنيه، بإجمالى 27 مليون مستفيد، وزيادة تكلفة برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة لذوى الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه بإجمالى 3 ملايين مستفيد.

آمال: ساعدني برنامج تكافل وكرامة في مشروعي الخاص

قال آمال عبدالله،40 عام من محافظة الشرقية، "ساعدتني التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة في عمل مشروعي الخاص بعد انفصالي عن زوجي وترك لي ولد عمرة عشر سنوات، لا أستطيع مصاريف التعليم بمفردي خاصة بعد وفاة والدتي التي كانت تساعدني، وحلمت بعمل مشروع بيع شراء دواجن وبيعها لجيراني ".

وأضافت أمال:" ساعدتني المبادرة في دعم مادي لتمويل مشروع الجديد وكنت مستعدة لعمل قرض ولكن كانت فائدة كثير ووجهني أحد الجيران عن المبادرة والتقديم من خلال برنامج تكافل وكرامة وكنت غير متوقعة بدعمي مادية ولكن كان فيه مساعدة كبيرة للحصول علي الدعم المادي".

عزة: المبادرة خصصت لي كشك للبقالة نظرا لظروفي الصحية وعدم قدرتي علي المشي

قال عزة صلاح أحد أبناء جزيرة سعود بمحافظة الشرقية، من ذوي الاحتياجات الخاصة:" أقمت مشروع خاص أمام منزلي من خلال دعم مشروعي عن طريق برامج تكامل وكرامة، ووفرت المبادرة كشك مخصص للبقالة نظرا لظروفي الصحية وعدم قدرتي علي المشي الامر اسعدني بعد سنوات من الجلوس داخل منزلي وأصبحت صاحبة مشروع".

وأضافت عزة:"حياة كريمة دعمت أسر كثيرة من خلال برامج التمكين الإقتصادي ودعم المرأة المصرية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بها بعد أن كانت مهمشة في المجتمع المصري ولكن الآن لها دور كبير وفعال".

محسنة: حياة كريمة مبادرة إنسانية وفعالة وحققت حلمي بعد سنوات

محسنة عبدالعليم، سيدة خمسينية، أحد المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة:" حياة كريمة مبادرة إنسانية وفعالة وحققت حلمي بعد سنوات من لتجميع المال، بعد أن اشتغلت في المنازل وتنضيف المحلات التجارية، ساعدتني البرنامج عن طريق أحدي اصدقائي بعد أن وجهتني عن المباردة ومساعدتها لسيدات المجتمع".

أضافت:" لم أتوقع أن أحصل علي دعم مادي فوري من برنامج تكافل وكرامة تحت رعاية مسؤولين المبادرة ومساعدتي في كافة الإجراءات، ودعمت مشروعي وأصبح لدي ورشة حرف يدوية تصنيع شنط جلد واشتغل معي عدد كبير من الفتيات بمقابل مادي بعد دعم مشروعي".