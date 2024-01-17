الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعة بحياة كريمة: استطعنا تغيير حياة البسطاء وتحقيق أحلامهم

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت آية الرشيدي، متطوعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إننا نجحنا في تغيير حياة البسطاء وتحقيق احلامهم التي كانوا يعتقدون انها مستحيلة التحقيق.

أضافت متطوعة المبادرة الرئاسية "أنه في بادئ الأمر كنا نتواصل مع البسطاء لبناء جسر تواصل وثقة بيننا وبينهم، لكن اليوم ما تم من إنجازات خير دليل وثقة بأن الدولة المصرية ستحقق انجاز غير مسبوق وبالفعل تحققت الوعود لواقع ملموس.

وأكملت أن الواقع اليوم مختلف تمامًا عن ذي قبل لتختفي كل المشاكل السابقة والتي كانت تشكو الإهمال والنسيان ويحل محلها مشروعات تنموية وتطويرية متعدده المجالات لبناء البنية التحتية وبناء أيضًا، الإنسان بمختلف الجوانب التثقيفية والتوعوية.

وأشادت بما بذلته الدولة المصرية في وقت قياسي لتتغير حياة المواطنين البسطاء وهذا باشادتهم بأن لا يوجد لهم مطلب واحد الا وتم استجابته وتحقق لواقع فعلي.

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متطوعة بـ حياة كريمة: إشادات البسطاء بجهود الدولة المصرية أكبر وسام

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