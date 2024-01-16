الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعة بـ حياة كريمة: إشادات البسطاء بجهود الدولة المصرية أكبر وسام

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت أسماء فرج، متطوعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، إن خلال عملنا الميداني برفقة الأسر البسيطة نسمع إشادات بأن الدولة المصرية نجحت بالفعل خلال السنوات الماضية في تغيير حياتهم ومنحهم الحياة التي يستحقوها، وهو أكبر وسام تقديري لمجهودنا.

تابعت متطوعة حياة كريمة، بأنها تطوعت في المبادرة الرئاسية منذ ٦ أشهر تقريبا، وكان دورها في القوافل التثقيفية مضيفة أن تلك القوافل لها دور مؤثر في احتواء أهالينا البسطاء وبناء جسور ثقة بين فريق عمل مبادرة حياة كريمة ومستفيدين المبادرة.

وأكملت، أن القوافل التثقيفية تتم من خلال الندوات المجمعة والتحدث مع أهالينا ومعرفة ما يسبب قلقهم أو يجعل حياتهم غير مستقرة، علاوة على جهودنا لبناء جسور تواصل بين الزوجين والآباء وأبناءهم.

وواصلت، متطوعة حياة كريمة، أن المبادرة لن تترك مطلب للمواطنين البسطاء إلا وحققته لهم في زمن قياسي، فما تم من انجازات غير مسبوق لتعويض حرمان سنوات من كل مقومات الحياة ومعاناه مع انعدام البنية التحتية وجميع الخدمات الاجتماعية.
وأشادت المتطوعة، بما تبذله الدولة المصرية من جهود كثيرة لدعم الاسر البسيطة في القرى الأكثر احتياجا، ليحصوا على أبسط حقوقهم في عيش حياة كريمة. 

txt

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" توفر الخدمات الطبية في قرى المنوفية

 

 

قوافل ثقافية حياة كريمه مبادرات رئاسية الإسكندرية مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

عاجل| 3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)