متطوعة بـ حياة كريمة: إشادات البسطاء بجهود الدولة المصرية أكبر وسام

قالت أسماء فرج، متطوعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، إن خلال عملنا الميداني برفقة الأسر البسيطة نسمع إشادات بأن الدولة المصرية نجحت بالفعل خلال السنوات الماضية في تغيير حياتهم ومنحهم الحياة التي يستحقوها، وهو أكبر وسام تقديري لمجهودنا.

تابعت متطوعة حياة كريمة، بأنها تطوعت في المبادرة الرئاسية منذ ٦ أشهر تقريبا، وكان دورها في القوافل التثقيفية مضيفة أن تلك القوافل لها دور مؤثر في احتواء أهالينا البسطاء وبناء جسور ثقة بين فريق عمل مبادرة حياة كريمة ومستفيدين المبادرة.

وأكملت، أن القوافل التثقيفية تتم من خلال الندوات المجمعة والتحدث مع أهالينا ومعرفة ما يسبب قلقهم أو يجعل حياتهم غير مستقرة، علاوة على جهودنا لبناء جسور تواصل بين الزوجين والآباء وأبناءهم.

وواصلت، متطوعة حياة كريمة، أن المبادرة لن تترك مطلب للمواطنين البسطاء إلا وحققته لهم في زمن قياسي، فما تم من انجازات غير مسبوق لتعويض حرمان سنوات من كل مقومات الحياة ومعاناه مع انعدام البنية التحتية وجميع الخدمات الاجتماعية.

وأشادت المتطوعة، بما تبذله الدولة المصرية من جهود كثيرة لدعم الاسر البسيطة في القرى الأكثر احتياجا، ليحصوا على أبسط حقوقهم في عيش حياة كريمة.