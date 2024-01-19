الآن.. استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

ننشر لكم كيفية استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، حيث تحرص الدولة علي توفير حياة كريمة للجميع، لذا زاد معدل البحث عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2024.

لذا نستعرض لكم خلال السطور التالية استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، والشروط وكيفية التظلم.

طرق استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

وفي هذا الإطار، نوفر للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، طريقتين وهما كما يلي:

الطريقة الأولي:

يستطيع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها بمعاش تكافل وكرامة، وذلك عن طريق الاتصال علي: “19680”.

الطريقة الثانية:

لكل ما يريد الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة 2024، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1) تسجيل الدخول علي الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/.

2) النقر علي أيقونة “استعلام”.

3) كتابة الرقم القومي والمكون من "14 رقم"، بشرط أن تكون البطارية سارية.

4) النقر على زر “استعلام عن تكافل وكرامة”.

5) تظهر أمامك نتيجة الاستعلام سواء القبول/ الرفض.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الصدد، يمكن للمواطنين الراغبين الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024، لابد من توفر الشروط المطلوبة التالية:

الشرط الأول: أن يكون مواطن مصري ليس لديه أي جنسية أجنبية أخرى.

الشرط الثاني: عدم وجود شخص بالأسرة عامل داخل القطاع العام.

الشرط الثالث: ألا يكون لدى المواطن سجل تجاري أو عقارات.

الشرط الرابع: ألا تكون الأسرة حاصلة علي دعم مادي من خدمات اجتماعية أخرى.

الشرط الخامس: أن يكون لدى الأسرة فرد من حديثي الولادة.

الشرط السادس: الحد الأقصى للسن المسموح به للأطفال التابعة لتكافل وكرامة 18 سنة.

الشرط السابع: تقديم الأوراق المطلوبة للجهة المعنية بهذا الأمر.

كيف تقدم شكوى بخصوص معاش تكافل وكرامة 2024؟

وفي هذا السياق، يتيح للمواطنين الراغبين في تقديم تظلم بمعاش تكافل وكرامة 2024، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي (1): الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي التالي: https://tk.moss.gov.eg

خطوة ثانية (2): انتقاء زر الاستعلام عن النتيجة.

خطوة ثالثة (3): كتابة الرقم القومي المتعلق بالشخص المستفيد بدقة.

خطوة رابعة (4): النقر على زر «تسجيل شكوى».

خطوة خامسة (5): تسجيل البيانات اللازمة والضغط على زر «ارسال الطلب».

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2024

فروع بنك ناصر الاجتماعى وبنوك القرى والبنوك التجارية.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

البريد المصري ومنافذ شركة فوري.

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