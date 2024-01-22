وزير الأوقاف يوجه التحية للرئيس السيسى لموقفه تجاه الصومال

قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لموقفه تجاه دولة الصومال الشقيقة باعتبار أمنها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المشترك.

وقال الوزير في بيان اليوم الإثنين: "أسعدني كمواطن مصري موقف الرئيس الحاسم الواثق الشجاع تجاه أمن دولة الصومال، فمصر دائما سند أشقائها، ولكم أسعدني تحذيره الواضح من أي محاولة للمساس بمصالح مصر أو أمنها القومي أو مصالح حلفائها".

وأضاف: "سر على بركة الله، والله معك ونحن جميعا جنود لمصرنا العزيزة خلف قيادتك الحكيمة الشجاعة نفخر ونعتز بمواقفك الشجاعة.

واختتم جمعة قائلًا: "تحيا مصر العروبة ويحيا القائد البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي".