حسن القصبي: الوطن أمانة سنسأل عنها يوم القيامة (فيديو)

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا تأدية الأمانات إلى أهلها، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخُن من خانك".

وقال أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "الأمانة ليست فلوس فقط، وإنما الزوجة أمامنة والزوج كذلك أمانة، والسمع والبصر والأولاد أمانة، سنسئل عنهم، حتى الوطن الذى نعيش فيه سنسأل عنه يوم القيامة كيف حافظنا عليه".

وتابع: "حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بألا نخون من خاننا، ولو تعاملنا مثله سنصبح مثله، فلا ثواب لينا على فعلنا".

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