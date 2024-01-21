الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

حسن القصبي: الوطن أمانة سنسأل عنها يوم القيامة (فيديو)

د. حسن القصبي
د. حسن القصبي

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا تأدية الأمانات إلى أهلها، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخُن من خانك".

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وقال أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "الأمانة ليست فلوس فقط، وإنما الزوجة أمامنة والزوج كذلك أمانة، والسمع والبصر والأولاد أمانة، سنسئل عنهم، حتى الوطن الذى نعيش فيه سنسأل عنه يوم القيامة كيف حافظنا عليه".

وتابع: "حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بألا نخون من خاننا، ولو تعاملنا مثله سنصبح مثله، فلا ثواب لينا على فعلنا".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=5SVs7zFtlEA

الدكتور حسن القصبي جامعة الأزهر الشريف الحديث النبوي الشريف

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