الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل يجوز تصفيف شعر المرأة عند مصفف رجل؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تصفيف رجل أو طفل فى عمر ابنها لشعر سيدة؟

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "فى حدود وضعها الله سبحانه وتعالى للمرأة والرجل، فالأمر عند مبنى على الستر، فلا يظهر منها إلا الوجه والكفين، فلو اللى بيقوم بتصفيف شعرها رجل غريب عنها يعنى مش من المحارم، فلا يجوز هذا الفعل".


وتابع: "يجوز تصفيف شعر المرأة عن طريق مرأة مثلها، حتى لو طفل اللى بيعمل لها شعرها طالما غريب عنها فلا يجوز".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

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