السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

40 طن لحوم وسلع غذائية من "الأوقاف" لأهالي غزة

مساعدات وزارة الأوقاف
مساعدات وزارة الأوقاف لأهالي غزة

قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن، ٢٠ طن لحوم من صكوك الإطعام  و ٢٠ طن سلع غذائية، يتم إرسالها عاجلا خلال شهر رجب الجاري.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة ٧٠ طنا من لحوم الإطعام و٢٢٠ طنا من السلع الغذائية فضلا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر و٦٠ مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقا ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة مليون جنيه في صورة مساعدات غدائية.

في سياق أخر، نشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 26 يناير 2024م بعنوان: "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعِظم الجزاء"، وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الحر الشريف يفتدي وطنه بنفسه وماله، وأن تقوية شوكة الدولة الوطنية والدفاع عنها واجب شرعي ووطني، وأن على كل منا أن يدافع عن وطنه من موقعه جنديًا كان أو شرطيًا أو كاتبا أو مفكرًا أو إعلاميًا، فالدفاع عن الأوطان في كل مجال من فروض الكفايات، وقد يصبح فرض عين على من يكلف به أو ينتدب له وحال تعرض الوطن للأخطار. 

ومن منطلق قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لا يَشْكُرُ اللهَ مَن لا يَشْكُرُ الناسَ"، فإننا لنشكر تلك الجهود العظيمة التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في الدفاع عن الأوطان متكاملين متعاونين في الحفاظ على أمن الوطن وأمانه، وإذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة ساهرة على حماية الوطن وتأمين حدوده ومصالحه وردع من تسول له نفسه المساس به أو الاقتراب منه، فإن شرطتنا الوطنية تقف جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة في ميدان الدفاع عن الوطن، فالحفاظ على الأوطان يتطلب حماية حدودها من الأعداء المتربصين وحماية الداخل من العملاء والعابثين وتجار السموم والمخدرات وعصابات الجريمة المنظمة، وكل الأدواء التي تنال من أمن الوطن وأمانه.

وزارة الاوقاف المصرية لأهالي غزة مساعدات إضافية شهر رجب صكوك الإطعام

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"الدفاع عن الأوطان بين الواجب العينى والكفائى".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة 

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