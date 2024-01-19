الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

يسرى جبر يرد على أكذوبة انتشار الإسلام بحد السيف (فيديو)

د. يسرى جبر
د. يسرى جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، وإنما كان لرفع الظلم عن الناس، لافتا إلى أن الاسلام دين لا يجبر أحدا على الدخول فيه بالإكراه.

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وأضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الجمعة: "المسلمون لا يعرفون القتال لظلم، ولكن لنشر العدل فى الأرض ورفع الإذلال الواقع على الناس".

وأضاف: "انتشار الإسلام بحد السيف أكذوبة قالها بعض المستشرقين، وللأسف قالها بعض المثقفين من المسلمين، فكل غزوات الرسول والصحابة كان هدفها رفع الظلم والإذلال عن الناس"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ". 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد، حيث تضم مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/vwG6OMzoO1Y?si=Jxn8nSPflx9SJoIQ

الدكتور يسري جبر الإسلام العالم الأزهري الازهري انتشار الاسلام

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