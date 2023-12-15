الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

يسرى جبر: حادثة شق صدر النبى وقعت 4 مرات (فيديو)

د. يسري جبر
د. يسري جبر

قال الداعية الدكتور يسري جبر، إن حادثة شق صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقعت 4 مرات، لافتا إلى أن خاتم النبوة وضع لسيدنا النبي خلف القلب، بين كتفيه فى اول مرة شق صدره.

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وأضاف جبر، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الخميس: "خاتم النبوة عند كل الأنبياء والمرسلين، كان موجودا فى خلف كف اليد اليمنى، إلا سيدنا  محمد صلى  الله عليه وسلم،  خاتم النبوة بين كتفيه".

وتابع: "شق الصدر تم فى أول مرة كان عند حليمة وهو صبى، ومرة أخري عند سن 12 سنة، ومرة قبل البعثة النبوية ونزول الوحى، ومرة أخرى قبل الإسراء والمعراج".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/3wgVTBD9WoQ?si=1fw9l-JvxAx63s0B

الداعية الدكتور يسري جبر شق صدر النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي

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