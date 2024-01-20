السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يعقد دورة تدريبية افتراضية لمبعوثى الأزهر لإتمام شهادات الترقى للعام الحالى

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالأزهر الشريف برنامجًا تدريبيًا لمبعوثي الأزهر الشريف من المدرسين لاستخراج شهادة الصلاحية الخاصة بالترقي للعام الحالي؛ حيث تتم الدورة والاختبارات عن بُعد. 

وقال الأمين العام إن الدورة التدريبية تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بمبعوثي الأزهر الشريف في دول العالم المختلفة، وتيسير الإجراءات الإدارية لهم، حيث يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف عياد أن الأزهر الشريف يولي المبعوثين اهتمامًا كبيرًا، نظرًا للدور المهم الذي يبذله مبعوثو الأزهر الشريف في جميع دول العالم، وما يتميزون به من قدر عال من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

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