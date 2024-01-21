الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خطيبى كتب لى شقة هدية وفشكلنا الخطوبة فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ علي فخر
الشيخ علي فخر

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إنها كانت مخطوبة وخطيبها كان يرسل أموال لشراء شقة لها، ودفعت منها ثلث المبلغ، والشقة أصبحت مكتوبة باسمها كهدية، وحصل مشاكل والخطوبة فسخت، تريد أن تعرف حكم الشرع؟

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وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "الشقة هنا أصبحت مملوكة لها قانونا وشرعها، لأنه أهداها لها، فلو أرادت أنت ترجعها عليها أن تدفع له الفلوس التى دفعها".

وتابع: "ليس واجب عليها أن ترد الشقة، لأنها هدية، ولكن لو هى عاوزه تأخد حاجة تردها، وتأخذ الفلوس اللى هى دفعتها".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الشيخ على فخر الفتوى بدار الإفتاء دار الافتاء المصرية

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