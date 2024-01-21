خطيبى كتب لى شقة هدية وفشكلنا الخطوبة فما حكم الشرع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إنها كانت مخطوبة وخطيبها كان يرسل أموال لشراء شقة لها، ودفعت منها ثلث المبلغ، والشقة أصبحت مكتوبة باسمها كهدية، وحصل مشاكل والخطوبة فسخت، تريد أن تعرف حكم الشرع؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "الشقة هنا أصبحت مملوكة لها قانونا وشرعها، لأنه أهداها لها، فلو أرادت أنت ترجعها عليها أن تدفع له الفلوس التى دفعها".

وتابع: "ليس واجب عليها أن ترد الشقة، لأنها هدية، ولكن لو هى عاوزه تأخد حاجة تردها، وتأخذ الفلوس اللى هى دفعتها".

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