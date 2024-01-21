الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما معنى رب العالمين؟.. أسئلة شائكة للأطفال يجيب عنها كتاب "الأطفال يسألون الإمام"

الأطفال يسألون الإمام
الأطفال يسألون الإمام

تدور أسئلة كثيرة في ذهن الأطفال الصغار، ولا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ظنًا منهم أن تلك الأسئلة مسيئة للعقيدة ويطلبون منهم التوقف عن ذلك، ومن هنا جاءت الفكرة الخاصة بكتاب عنوانه " الأطفال يسألون الإمام".

 رسالة تربوية لأولياء الأمور

 وجمعت الدكتورة نهى عباس فيه أسئلة الأطفال ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ليرشدهم ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربوية لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة ابنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح.

ومن المقرر عرض الكتاب داخل جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، المقرر انطلاقها في يوم 24 يناير الجارى فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

والكتاب يحمل بين طياته رسومات عدد كبير من الأطفال وهم صلاح دحروجة، سلمى رزق، أدهم الحسين، رنا عادل، آدم محمد سلامة، أميرة عيسى، فاطيما السيد فراج، رقية محمد رشاد، كرمة زيد أمين، تمارة زيد أمين، سيف الإسلام أحمد، فجر رامى العباسى، آدم أحمد مجاهد، جودى محمد عبد الحليم، تاليا بلال مروان، ورسم الفنان عبد الرحمن أبو بكر، وإخراج فنى محمود الصيفى، ومراجعة لغوية محمد الصيفي، و ترصد "الدستور" بعض من هذه الأسئلة التى تجد إجابتها داخل الكتاب.

 أبرز الأسئلة التي يجيب عليها الكتاب

  • هل نأخذ ثوابًا عندما نساعد غير المسلم؟
  • أخي ذهب للتجنيد.. هل يُثاب على خدمة الوطن؟
  • لماذا فرض الله الحجاب على الفتاة ولم يفرضه على الفتى؟
  • ما معنى "رب العالمين"؟
  • هل تعنى عالم الإنس والجن أم رب كل البشر على الأرض"
  • أين الله؟ من خلق الله؟
  • هل حقًا يأكل الشيطان معي إذا أكلت بيدى اليسرى؟
  • أبى مسلم وأمى أجنبية غير مسلمة، كيف أتعامل معها؟.
  • هل أمى المتوفاة ترانى؟
  • لماذا خلقنى الله أشول؟
  • هل يحبنى الله؟ كيف أجعل الله يحبنى؟
  • عندما علمت أن مصر تعانى من فقر مائى أصبحت أقتصد في الماء، وأنا أفتح الصنبور بينى وبين نفسى دون أن يرانى أحد، هل يحسب هذا كثواب لي؟
معرض القاهرة الدولى خدمة الوطن الأكبر شيخ الأزهر شيخ الأزهر معرض القاهره الدولي للكتاب

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