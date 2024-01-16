الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية حول مناهضة العنف والابتزاز الإلكتروني

مناهضة العنف ضد
مناهضة العنف ضد المرأة

أقام برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤخرًا ورشة تدريبية للمحامين والمحاميات ومستقبلي المستفيدات بالجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة على مناهضة العنف والابتزاز الإلكتروني، وذلك ضمن فعاليات مشروع السلامة والأمان الرقمي، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية.

تضمن التدريب في اليوم الأول عدة محاور تشمل: القوانين الخاصة بمكافحة الابتزاز الإلكتروني والاشكاليات الخاصة بإجراءات سير الدعاوى وآليات التعامل مع هذه الإشكاليات وتقديم الدعم للناجيات وضحايا جرائم العنف الإلكتروني، وقدم المادة التدريبية باليوم الأول محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.

تضمن التدريب في اليوم الثاني ورشة عمل حول تدابير الحماية القانونية والتقنية، والسلامة النفسية للنساء من الابتزاز الإلكتروني، حيث تم تناول موضوعات مثل: مفهوم السلامة الرقمية

أنواع الابتزاز الرقمي- إشكاليات التصيد من المواقع الإلكترونية- آليات الحماية من الهجمات الإلكترونية أو الوقوع في بيئات الابتزاز الإلكتروني، أما اليوم الثالث للورشة التدريبية تضمن عدة محاور منها: الصدمات النفسية الناجمة عن الابتزاز الإلكتروني- مهارات المشورة الأولية - ماهو الدعم الذي تحتاجه ضحايا جرائم الابتزاز- آليات العناية الذاتية لمقدمي خدمات الدعم والمساندة. 

وقدم المادة التدريبية هبه صالح - أخصائية نفسية علم نفس إكلينيكي ومدربة صحة نفسية، ومديرة وحدة مسؤولي الصحة النفسية بمنظمه أطباء العالم سابقًا.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة التدريبية تأتي في إطار مشروع السلامة والأمان الرقمي، الذي تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ويأتي من ضمن أهداف المشروع:

تقديم الدعم الفعال والآمن للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت

تقديم الدعم التقني للنساء في المجتمع

القيام بإجراءات حماية من خلال تعزيز ممارسات السلامة الرقمية للنساء

فهم وتوثيق البعد القانوني للعنف الرقمي باستخدام منهح البحوث التشاركية

قضايا المرأة تقيم ورشة تدريبية حول مناهضة العنف والابتزاز الإلكتروني مناهضة العنف والابتزاز الإلكتروني برنامج مناهضة العنف ضد المرأة قضايا المرأة المصرية المرأة مناهضة

مواد متعلقة

ورشتا تدريب لأعضاء النيابة العامة حول قضايا العنف ضد المرأة

خطف القنصل الفخرى البريطانى لدى الإكوادور

دراسة: 37% من عمليات الابتزاز تتم عبر فيسبوك

"العنف الإلكترونى المستحدث".. ندوة تثقيفية بجامعة الوادى الجديد

الأكثر قراءة

إيقاف أحمد عبدالعزيز مقدم برنامج "الوسط الفني"

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوج أخته في الطالبية

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

جهود أمنية مكثفة للعثور على طفلة مختفية في المنوفية

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين