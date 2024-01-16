"قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية حول مناهضة العنف والابتزاز الإلكتروني

أقام برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤخرًا ورشة تدريبية للمحامين والمحاميات ومستقبلي المستفيدات بالجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة على مناهضة العنف والابتزاز الإلكتروني، وذلك ضمن فعاليات مشروع السلامة والأمان الرقمي، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية.

تضمن التدريب في اليوم الأول عدة محاور تشمل: القوانين الخاصة بمكافحة الابتزاز الإلكتروني والاشكاليات الخاصة بإجراءات سير الدعاوى وآليات التعامل مع هذه الإشكاليات وتقديم الدعم للناجيات وضحايا جرائم العنف الإلكتروني، وقدم المادة التدريبية باليوم الأول محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.

تضمن التدريب في اليوم الثاني ورشة عمل حول تدابير الحماية القانونية والتقنية، والسلامة النفسية للنساء من الابتزاز الإلكتروني، حيث تم تناول موضوعات مثل: مفهوم السلامة الرقمية

أنواع الابتزاز الرقمي- إشكاليات التصيد من المواقع الإلكترونية- آليات الحماية من الهجمات الإلكترونية أو الوقوع في بيئات الابتزاز الإلكتروني، أما اليوم الثالث للورشة التدريبية تضمن عدة محاور منها: الصدمات النفسية الناجمة عن الابتزاز الإلكتروني- مهارات المشورة الأولية - ماهو الدعم الذي تحتاجه ضحايا جرائم الابتزاز- آليات العناية الذاتية لمقدمي خدمات الدعم والمساندة.

وقدم المادة التدريبية هبه صالح - أخصائية نفسية علم نفس إكلينيكي ومدربة صحة نفسية، ومديرة وحدة مسؤولي الصحة النفسية بمنظمه أطباء العالم سابقًا.

تجدر الإشارة إلى أن الورشة التدريبية تأتي في إطار مشروع السلامة والأمان الرقمي، الذي تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ويأتي من ضمن أهداف المشروع:

تقديم الدعم الفعال والآمن للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت

تقديم الدعم التقني للنساء في المجتمع

القيام بإجراءات حماية من خلال تعزيز ممارسات السلامة الرقمية للنساء

فهم وتوثيق البعد القانوني للعنف الرقمي باستخدام منهح البحوث التشاركية