الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ورشتا تدريب لأعضاء النيابة العامة حول قضايا العنف ضد المرأة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت ورشٍ تدريبية لأعضاء النيابة العامة، نفاذًا لتوجيهات المستشار النائب العام،  حول "قضايا العنف ضد المرأة"، وتفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة وبين المجلس القومي للمرأة؛ انعقدت اليوم الاثنين، بمدينة الإسماعيلية، ورشتا عمل ضمن سلسلة الورش آنفة البيان.

413269478_681480857461785_4703467227466381210_n
413269478_681480857461785_4703467227466381210_n
413436427_403878185520045_5856442581741381373_n
413436427_403878185520045_5856442581741381373_n
414027765_707032028196175_8978216007218745286_n
414027765_707032028196175_8978216007218745286_n

وتتناول الورشتان عددًا من الموضوعات حول مفهوم جرائم العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني، وصور لأهم تلك الجرائم -كالاغتصاب، والتحرش، والتعرض، والإجهاض- مع بيان كيفية تحقيقها وأركانها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها، كما تتناولان جرائم الاتجار بالبشر في إطار العنف ضد المرأة؛ كجرائم الاستغلال الجنسي، والدعارة، وكذلك جريمة ختان الإناث، وأخيرًا الدليل الرقمي في تلك القضايا بوجه عام، وجرائم الابتزاز بوجه خاص.

النيابة العامة النائب العا قضايا العنف ضد المرأ معهد البحوث الجنائية المجلس القومي للمرأة

الأكثر قراءة

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

4 تغييرات فى تشكيل «الفراعنة» أمام غانا بعد التعادل مع موزمبيق

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

محمد عودة مديرًا فنيًا للمقاولون العرب خلفًا لطلعت محرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين