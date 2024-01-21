الشبراوى يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة بعيد الشرطة

أكد المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن مصر تشهد هذا العام تزامن الاحتفال بمولد عقيلة بني هاشم، حفيدة سيدنا رسول اللهﷺ، السيدة زينب، مع الاحتفال بـ25 يناير عيد الشرطة المصرية.



وقال الشبراوي إننا في الطريقة الشبراوية الخلوتية، نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى مؤسسات الدولة المصرية، وأبناء الشعب المصري كافة، بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوسنا جميعًا، وندعو الله أن يتغمد شهداءنا من رجال الشرطة والجيش بواسع رحمته، وأن تظل سيرتهم العطرة وأعمالهم البطولية نبراسًا وقدوة للأجيال يتعلمون منها معنى وقيمة حماية الوطن والذود عنه ضد كل من تسول له نفسه أن يضر مصر أرضًا وشعبًا.