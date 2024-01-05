الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الطريقة الشبراوية تحتفل بمولد سيدنا علي زين العابدين

الطريقة الشبراوية
الطريقة الشبراوية

احتفلت الطريقة الشبراوية الخلوتية، بمولد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، في أجواء من البهجة التي أضفتها حلقات قراءة القرآن الكريم وحلقات الذكر التي سبقت الحضرة الصوفية الشرعية التي اعتادت عليها الطريقة الشبراوية الخلوتية.

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الطريقة الشبراوية تدعم مقترح شيخ الأزهر بإنشاء لجنة لمتابعة الوضع في غزة

وكان دعاء مريدي الطريقة الشبراوية عقب نهاية حلقات الذكر تنفيذًا لوصية شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، حيث أكد أن الاحتفال هذا العام يأتي بالتزامن مع الاحتفالات التي تشهدها مصر بمناسبة العام الميلادي الجديد واحتفالات الإخوة المسيحيين، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها المؤيد من الله ورسوله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يحفظ مؤسسات الدولة المصرية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وان يرفع الغمة عن أبناء الشعب الفلسطيني.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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