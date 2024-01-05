الطريقة الشبراوية تحتفل بمولد سيدنا علي زين العابدين

احتفلت الطريقة الشبراوية الخلوتية، بمولد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، في أجواء من البهجة التي أضفتها حلقات قراءة القرآن الكريم وحلقات الذكر التي سبقت الحضرة الصوفية الشرعية التي اعتادت عليها الطريقة الشبراوية الخلوتية.

وكان دعاء مريدي الطريقة الشبراوية عقب نهاية حلقات الذكر تنفيذًا لوصية شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، حيث أكد أن الاحتفال هذا العام يأتي بالتزامن مع الاحتفالات التي تشهدها مصر بمناسبة العام الميلادي الجديد واحتفالات الإخوة المسيحيين، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها المؤيد من الله ورسوله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يحفظ مؤسسات الدولة المصرية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وان يرفع الغمة عن أبناء الشعب الفلسطيني.