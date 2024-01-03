الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الطريقة الشبراوية تدعم مقترح شيخ الأزهر بإنشاء لجنة لمتابعة الوضع في غزة

الطريقة الشبراوية
الطريقة الشبراوية

قال المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية بمصر والعالم، إن الطريقة تثمن وتدعم مقترح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإنشاء لجنة مشتركة في بيت العائلة المصرية تجمع ممثِّلين للأزهر ومختلف الكنائس المصرية، لمتابعة الوضع في غزة، والخروج بصوت مصري موحد معبِّر عن رفضه للعدوان ومدافعٍ عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الشبراوي، أن موقف الدولة المصرية كان ولا يزال واضحًا من العدوان الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عبر بكل وضوح عن الموقف المصري حكومةً وشعبًا، وكذلك كانت مؤسسات الدولة المصرية الوطنية الرسمية والمدنية، ونحن في الطريقة الشبراوية، قد أعلنا بشكل رسمي رفضنا للعدوان الإسرائيلي على فلسطين بصورة عامة وعلى قطاع غزة بوجه الخصوص، كما ناشدنا المجتمع الدولي بمؤسساته الدولية الرسمية منها والمدنية بوقف هذا العدوان الغاشم المنتهك للقيم الإنسانية العابر لحدود العقل الواعي والقلب السليم.

وأشار الشبراوي إلى أن من أهم دلائل إقتراح الإمام الطيب، اليوم هو توقيت ومكان إعلان هذا المقترح، فهو يحمل من الدلالات والرسائل التي تعكس وحدة الشعب المصري وتماسك مؤسسات دولته وتمسكها برؤية واضحة من قضايا أمنها القومي وقضايا أمتها ومحيطها العربي، وأن الدولة المصرية والشعب المصري على قلب رجل واحد ما أن يستشعروا خطرًا أو تهديدًا أو مؤامرة تحاك لضرب هويتهم.

جدير بالذكر أن الأستاذ دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زار صباح اليوم الأربعاء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتهنئة قداسته والإخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، وأطلق خلال الزيارة إقتراحًا بتشكيل لجنة من الأزهر والكنائس المصرية، لتكون معبرة في صوت واحد عن موقفها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية محمد عبدالخالق الشبراوي ممث لين للأزهر الوضع في غزة

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