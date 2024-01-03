الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

فى صحبة شيخ الأزهر.. مفتى الجمهورية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، اليوم الأربعاء، في صحبة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

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فرصة للترابط الاجتماعى

وقال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الأعياد تعدُّ فرصة عظيمة للترابط المجتمعي والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي ذكرى عظيمة عند المسلمين والمسيحيين، فرسالات الأنبياء عليهم السلام تنبع من مشكاة واحدة تدعو إلى المحبة والسلام والعمل سويًا من أجل عمارة الأرض.

وتوجَّه فضيلة المفتي بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، داعيًا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار.

مفتى الجمهورية الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الكاتدرائية المرقسية بابا الإسكندرية عيد الميلاد المجيد

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