وزير الأوقاف: دور العلماء هو البلاغ لا الهداية ولا الحساب (فيديو)

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة مهمة للطلاب المتخرجين، أكد فيها أن دور العلماء هو البلاغ لا الهداية ولا الحساب، وأن الهداية والحساب أمرهما إلى الله.

وذلك في إطار الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الأوقاف المصرية عن بُعد للأئمة والوعاظ وطلاب وأساتذة الجامعات، وبعد عدة دورات عقدتها أكاديمية الأوقاف الدولية لطلاب جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بدولة الهند.

وفي سياق آخر، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وعبر جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بـ( صالة 4- 46 B ) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، أحدث إصدارات وزارة الأوقاف كتاب: "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون)" من إعداد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، وإشراف وتقديم الدكتورمحمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

والكتاب يُعنى إلى جانب بيان أسباب النزول ومعاني المفردات والمعنى العام للنص القرآني، بذكر أهم مقاصد كل سورة على حدة.

ويتناول تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم من خلال تفسير المنتخب الذي يصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع البيان على هذا المنتخب بما تضمنه من إضافة لمزيد من معاني المفردات، وذكر مقاصد السور، وصحيح أسباب النزول.