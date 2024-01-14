"الأوقاف": 500 ألف جنيه لدعم معاشات القراء.. و85 مليونًا لإحلال وتجديد المساجد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف دفعة شهر يناير 2024، وقدرها 500 ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء تخصص لمعاشات القراء.

وأوضحت الأوقاف أنه يتم صرف أربع دفعات ربع سنوية ليصل إجمالي الدعم لنقابة القراء 2 مليون جنيه سنويًا.

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد، اعتمد وزير الأوقاف، اليوم الأحد، مبلغًا وقدره 85،753،600 جنيه؛ لتمويل الأعمال الجارية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024، ضمن مشروع إحلال وتجديد المساجد، ومشروع المسجد الجامع، وتطوير بعض المباني الإدارية بالمديريات لهذا العام.