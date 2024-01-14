الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تستعد لإطلاق مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" فى 6 آلاف مسجد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

شهدت مساجد الجمهورية استمرار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل، حيث واصل أئمة وواعظات الأوقاف البرنامج التثقيفي بالمساجد.

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يأتي ذلك في إطار استعادة المسجد دوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي للطفل برنامج عظيم ومشرف للغاية، ويبني جيلًا واعيًا، ويُنمي ثقافتهم بشكل كامل، ويحقق لهم امتلاك الثقافة بكل أشكالها، وتحويلها إلى منهج عقلي لحل مشكلات الواقع والإنسان، وفق منهج وسطي مستنير وفكر واعٍ.

وزارة الأوقاف تستعد لإطلاق مبادرة حصّن طفلك بالقرآن الكريم

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تستعد لإطلاق مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" في أكثر من 6000 مسجد على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب "البيان على المنتخب"، من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

بناء الوعي

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