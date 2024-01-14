الأوقاف تعلن افتتاح 14 مسجدًا.. الجمعة المقبل
أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 14 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، ومسجدان صيانة وتطوير.
وأوضحت الأوقاف، أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 509 مساجد منها 394 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و115 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19 / 1 / 2024 م عدد 11531 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و839 مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين
2. مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ
3. مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول
مديرية أوقاف الجيزة
4. مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية
5. مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر
6. مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد - أكتوبر
مديرية أوقاف الغربية
7. مسجد الشافعي – نشيل - قطور
8. مسجد الحمرا القديم – برما - طنطا
مديرية أوقاف البحيرة
9. مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف أسيوط
10. مسجد الحاج عبد المجيد – مسارة - ديروط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
11. مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب
مديرية أوقاف قنا
12. مسجد الهدى – العليقات - قوص
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم
مديرية أوقاف المنيا
2. مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص