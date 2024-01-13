السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الإمام الأكبر ينعى صديقه فى الدراسة الدكتور عبده زايد أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

الأستاذ الدكتور عبده
الأستاذ الدكتور عبده زايد

نعى الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أخاه وصديقه وزميله في رحلة الدراسة وطلب العلم، الأستاذ الدكتور عبده زايد، أستاذ البلاغة بكليَّة اللغة العربية بجامعة الأزهر والجامعات العربية، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

ويذكر شيخ الأزهر أنَّه قد زامل الصديق الراحل منذ الطفولة وخروجهما من نفس القرية للدِّراسة في المراحل التعليمية المختلفة، انتهاءً بالدراسة في جامعة الأزهر، فكان مثالًا في الأدب والأخلاق والعلم، مخلصًا لأزهره طوال فترة عمله منذ أن كان معيدًا وحتى تفرغه للبحث، وأنَّ الصديق الراحل لم يدَّخر جُهدًا في خدمة طلاب العلم والباحثين، وكان خير ممثِّل للأزهر في المحافل العلميَّة والأكاديميَّة، وستظل كتبه ومؤلفاته منهلًا خصبًا للطلاب والباحثين في علوم اللغة العربية وآدابها.

ويتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الدكتور عبده زايد، وإلى أسرة كلية اللغة العربيَّة بجامعة الأزهر، وإلى أصدقائه وطلابه، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد الصديق الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدمه لأزهره وطلابه في ميزان حسناته شفيعا له.
"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عبده زايد أستاذ البلاغة بكلي ة اللغة العربية

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