الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"مجتمع بلا إدمان".. المخدرات طريق الهلاك موضوع خطبة الجمعة المقبل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبل 19 يناير 2024م بعنوان: "مجتمع بلا إدمان.. خطوات على الطريق"، وذلك في سبيل دعم جهود مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة التعاطي والإدمان.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حفظ العقل أحد الكليات الست التي أكد على حفظها الشرع الشريف، وأن الاتجار في المخدرات من أشنع الجرائم وأخطرها على البشرية، وأن أموالها سحت وسم قاتل.

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وشدد وزير الأوقاف على أن مواجهة التعاطي والإدمان وتجارة المخدرات مطلب شرعي وواجب وطني، وواجبنا متضامنين أن نحمي المجتمع وبخاصة الشباب من وباء الإدمان الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الفرد والأسرة والمجتمع، بمزيد من التوعية والمتابعة الأسرية والإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وأمانه واستقراره، أو بعقول أبنائه وشبابه.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشرع الشريف المخدرات الكليات الست مواجهة التعاطي تجارة المخدرات

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