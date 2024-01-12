اليوم.. الأوقاف تفتتح 30 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024م، 30 مسجدًا، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد ضمن الصيانة والتطوير.

وحسب بيان لوزارة الأوقاف، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن بافتتاح الـ 30 مسجدًا يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2023 م حتى تاريخه 494 مسجدًا، منها 381 مسجدا جديدا أو إحلالًا وتجديدًا، و113 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 12 يناير 2024 م 11516 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و789 مليون جنيه.

افتتاح مساجد اليوم الجمعة 12 يناير 2024

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد التقوى – الشواولة - المنشأة

2. مسجد النور المحمدي – آبار الملك - أخميم

3. مسجد راتب باشا – النغاميش – دار السلام

مديرية أوقاف دمياط

4. مسجد الكحيل القديم – كفر البطيخ

مديرية أوقاف الغربية

5. مسجد المرسي – محمد إبراهيم – كفر شبرا قلوج - زفتى

6. مسجد مجلس مدينة بسيون

7. مسجد الشرشابي – صناديد - طنطا

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد خاتم المرسلين –عزبة سندس – بني مزار

9. مسجد الصالحية القبلي – الصالحية – قرية عبد الله – العدوة

10. مسجد الرحمة – صفط الشرقية

مديرية أوقاف القليوبية

11. مسجد العتيق – كفر الرجالات - طوخ

مديرية أوقاف الإسماعيلية

12. مسجد الصحابة – قرية المناوي - فايد

13. مسجد الرحمن – أم مشاق – قرية الشروق – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف بني سويف

14. مسجد القدس – طما فيوم - إهناسيا

15. المسجد الكبير – قرية بني زايد – ناصر

مديرية أوقاف البحيرة

16. مسجد عباد الرحمن – بريك المصري – بطورس – مركز أبو حمص

17. مسجد نور الإسلام – القظة الشرقية – بطورس – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف الدقهلية

18. مسجد عطية أبو ماضي – الفوايد – مركز الستاموني

مديرية أوقاف الشرقية

19. مسجد الفردوس – مركز الزقازيق

مديرية أوقاف الفيوم

20. مسجد كورنيش النيل – طامية

21. مسجد الرحمة – شكشوك - إبشواي

22. مسجد الرحمة «حمودة مسعود إبراهيم» – ساويرس – م الجمال – طامية

23. مسجد أبو بكر الصديق – ذكي ويصا - سنورس

24. مسجد العتيق – كحك بحري - الشواشنة

ثانيًا: مساجد الصيانة

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد الشيخ عامر – نجع العرب – الغريزات – غرب المراغة

مديرية أوقاف قنا

2. مسجد آل طياح – العركي - فرشوط

3. مسجد السلام – نجع الزهرة – العركي - فرشوط

4. مسجد الإيمان بالله – الدير الشرقي – مركز قنا

5. مسجد الهدى – المحروسة – مركز قنام

ديرية أوقاف كفر الشيخ

6. مسجد الكبير – القصابي – سيدي سالم