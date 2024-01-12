وزير الأوقاف يعزي وكيل الأزهر الشريف في وفاة والدته

تقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص العزاء والمواساة لوكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، في وفاه والدته، صباح اليوم.

وكتب وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "خالص العزاء للدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، في وفاة والدته رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته".

وفاة والدة وكيل الأزهر الشريف

وتوفيت والدة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تشيع الجنازة، اليوم، من مسقط رأسها بمحافظة الغربية.

من جهته، تقدم الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بواجب العزاء لوكيل الأزهر في وفاه والدته.

وكتب "شومان" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "باسم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ومنسوبيها، أتقدم بخالص العزاء للأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني في وفاة السيدة والدته".

وفي سياق متصل تقدمُ الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني.

وأعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية، بالقطاع والمناطق، ومديرو العموم، وجميع العاملين بالقطاع عن خالص عزائهم لفضيلة الدكتور الضويني، داعين المولى -عز وجل- أن يغفر لها ذنوبها، وأن يتقبلها عنده مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".