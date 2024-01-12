الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يعزي وكيل الأزهر الشريف في وفاة والدته

د. الضويني
د. الضويني

تقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص العزاء والمواساة لوكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، في وفاه والدته، صباح اليوم.

وكتب وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "خالص العزاء للدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، في وفاة والدته رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته".

وفاة والدة وكيل الأزهر الشريف

وتوفيت والدة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تشيع الجنازة، اليوم، من مسقط رأسها بمحافظة الغربية.

txt

الضويني وعياد يؤديان صلاة الجمعة في الجامع الأزهر (صور)

من جهته، تقدم الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بواجب العزاء لوكيل الأزهر في وفاه والدته.

وكتب "شومان" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "باسم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ومنسوبيها، أتقدم بخالص العزاء للأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني في وفاة السيدة والدته".

وفي سياق متصل تقدمُ الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني.

وأعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية، بالقطاع والمناطق، ومديرو العموم، وجميع العاملين بالقطاع عن خالص عزائهم لفضيلة الدكتور الضويني، داعين المولى -عز وجل- أن يغفر لها ذنوبها، وأن يتقبلها عنده مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.  
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الأزهر وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني جنازة والدة الدكتور محمد الضويني

مواد متعلقة

لا مانع شرعًا.. حكم وفضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

مكتوبة كاملة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

أمين الفتوى يوضح فضل الصيام فى شهر رجب (فيديو)

أمين الفتوى: بعض حفلات الزفاف يرتكب بها معاصي وذنوب (فيديو)

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

"البحوث الإسلامية": 4 مجلدات مهمة تنتصر للقضية الفلسطينية وتوثق الانتهاكات الصهيونية

وكيل الأزهر يلتقى وفدًا من أوزبكستان لبحث التعاون العلمى والدعوى

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

عاجل.. الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يناير 2023 في جميع محافظات مصر

ضبط متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا