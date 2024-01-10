الأربعاء 10 يناير 2024
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الدين لله

وكيل الأزهر يلتقى وفدًا من أوزبكستان لبحث التعاون العلمى والدعوى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، وفدا من وزارة الشئون الدينية بأوزبكستان، بحضور أ.د جمال أبوالسرور، مدير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي.

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وقال الدكتور محمد الضويني إن الأزهر تربطه بأوزبكستان علاقات ممتدة تاريخيًّا في المجالات الدينية والثقافية والعلمية، ويحظى طلاب أوزبكستان الدارسين في جامعة الأزهر بالتقدير والاهتمام والرعاية اللازمة، مؤكدا أن الأزهر يرحب بتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والدعوية في أوزبكستان، مبديا استعداد الأزهر لتقديم الدعم في مجال تدريب الأئمة للتعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة، كالتطرف والإرهاب.

وأوضح أن الأزهر وبجانب جهوده العلمية والدعوية، يبذل جهودا كبيرة في حماية حقوق الطفل والمرأة، وقد أنشأ في سبيل ذلك المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والذي كانت له إسهامات كبيرة في مجال حماية الطفولة، وخاصة من الأمراض المزمنة، مع دحض الفتاوى التي كانت تمثل عائقا في سبيل ذلك، ومن ذلك جهوده المكثفة ضمن الفريق الاستشارى الإسلامى العالمى، المعنى باستئصال مرض شلل الأطفال.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الأوزباكي عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر في سبيل نشر الفكر الوسطي ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، مؤكدين حرص بلادهم على تعزيز العلاقات مع الأزهر الشريف في جميع المجالات العلمية والدعوية، للاستفادة من الخبرات العلمية الكبيرة للأزهر الشريف وعلمائه، مؤكدين استفادتهم الكبيرة، من المحادثات المكثفة التي تم عقدها مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث، على مدار اليومين الماضيين، في موضوعات تتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل، وكيفية الحفاظ على حقوقهما، بجانب العديد من الموضوعات الأخرى.

وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن مشيخة الأزهر

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