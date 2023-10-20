الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الضويني وعياد يؤديان صلاة الجمعة في الجامع الأزهر (صور)

قيادات الأزهر
قيادات الأزهر

وصل قبل قليل، الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الجمعة.

وتوافد صباح اليوم على الجامع الأزهر، العشرات من المواطنين والأسر لأداء صلاة الجمعة، وتنظيم وقفة احتجاجية داخل المسجد تضامنًا مع الأشقاء في غزة، والتي ينظمها الأزهر الشريف.

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رئيس جامعة الأزهر يُلقي خطبة الجمعة في مسجد المدينة الجامعية

وحرص القادمون إلى الجامع الأزهر، على اصطحاب الأطفال معهم وحمل علم فلسطين، ومعهم لافتات مدون عليهم "فلسطين في القلب".

يأتي ذلك في ظل حالة الاحتشاد الشعبي من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير لأهالي قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع عدد من الوقفات الاحتجاجية الرافضة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

فيما يلقي الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خطبة الجمعة بمسجد المدينة الجامعية، في إطار حرصه على الحضور مع الطلاب وتوعيتِهم بالقضايا العلمية والوطنية، وذلك بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات، وممثلي الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جامع الأزهر
جامع الأزهر
جامع الأزهر
جامع الأزهر
جامع الأزهر
جامع الأزهر
جامع الأزهر
جامع الأزهر
جامع الأزهر
جامع الأزهر
جامع الأزهر
جامع الأزهر
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف الدكتور نظير عياد مجمع البحوث الإسلامية غزة

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