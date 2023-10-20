الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يُلقي خطبة الجمعة في مسجد المدينة الجامعية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

يلقي الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خطبة الجمعة بمسجد المدينة الجامعية، في إطار حرصه على الحضور مع الطلاب وتوعيتِهم بالقضايا العلمية والوطنية، وذلك بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات، وممثلي الأنشطة الطلابية بالجامعة.

كما يلقي شاعر الأزهر الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، بعض القصائد الشعرية التي تحث على الانتماء الوطني والقومي.

يأتي ذلك بالتزامن مع  حالة الاحتشاد الشعبي من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير لأهالي قطاع غزة.

txt

وقفة احتجاجية لطالبات جامعة الأزهر من أجل دعم القضية الفلسطينية

وانطلاقًا من الموقف الوطني لمصر تجاه القضية الفلسطينية، وما يحدث من اعتداءات إسرائيلية غاشمة على الأبرياء من الأطفال والنساء، وما حدث أول أمس من اعتداء صارخ على مستشفى المعمداني.

ونظمت جامعة الأزهر، أمس، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، وعمداء وعميدات كليات الجامعة وقفة تضامنية؛ اعتراضًا على ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات إسرائيلية وحشية.

وعبر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن دعم جامعة الأزهر لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية.

وأعلن رئيس الجامعة، عن إطلاق حملة للتبرع بالدم داخل جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لصالح الجرحي والمصابين من أشقائنا في فلسطين، إضافة إلى تبني حملة مساعدات غذائية.

كما أعلن جاهزية القطاع الطبي بجامعة الأزهر  (أطباء - تمريض - أدوية) وكل ما يلزم لإرسال قوافل طبية لتطبيب وعلاج المصابين في مختلف التخصصات.

رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود مسجد المدينة الجامعية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمن القومي المصري

مواد متعلقة

وكيل الأزهر يستقبل المستشار الدينى للرئيس السنغالى

فى جميع مساجد مصر.. "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض" خطبة الجمعة المقبلة

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الوقف السنى العراقى والوفد المرافق له

ورشة عمل لدراسات التطرف ومكافحة خطاب الإسلاموفوبيا

الأمم المتحدة: خطاب الكراهية له بالغ الأثر في تحفيز الهجمات الإرهابية باسم الدين

مستشار المفتى يستشهد بدعم محمد صلاح القضية الفلسطينية

رئيس إدارة مسلمى القوقاز يقدم دعوة لشيخ الأزهر لزيارة بلاده

المفتى: نثمن دور العلماء فى نشر الوعى بالقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

"القاهرة الإخبارية": الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد طائرة مساعدات فى مطار العريش

"إكسترا نيوز" تكشف هوية الأجانب الذين يغادرون معبر رفح اليوم

"هيرجعونا لأيام مرتضى تانى".. مرشح يعلن الطعن ببطلان انتخابات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى