رئيس جامعة الأزهر يُلقي خطبة الجمعة في مسجد المدينة الجامعية

يلقي الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خطبة الجمعة بمسجد المدينة الجامعية، في إطار حرصه على الحضور مع الطلاب وتوعيتِهم بالقضايا العلمية والوطنية، وذلك بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات، وممثلي الأنشطة الطلابية بالجامعة.

كما يلقي شاعر الأزهر الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، بعض القصائد الشعرية التي تحث على الانتماء الوطني والقومي.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة الاحتشاد الشعبي من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير لأهالي قطاع غزة.

وانطلاقًا من الموقف الوطني لمصر تجاه القضية الفلسطينية، وما يحدث من اعتداءات إسرائيلية غاشمة على الأبرياء من الأطفال والنساء، وما حدث أول أمس من اعتداء صارخ على مستشفى المعمداني.

ونظمت جامعة الأزهر، أمس، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، وعمداء وعميدات كليات الجامعة وقفة تضامنية؛ اعتراضًا على ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات إسرائيلية وحشية.

وعبر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن دعم جامعة الأزهر لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية.

وأعلن رئيس الجامعة، عن إطلاق حملة للتبرع بالدم داخل جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لصالح الجرحي والمصابين من أشقائنا في فلسطين، إضافة إلى تبني حملة مساعدات غذائية.

كما أعلن جاهزية القطاع الطبي بجامعة الأزهر (أطباء - تمريض - أدوية) وكل ما يلزم لإرسال قوافل طبية لتطبيب وعلاج المصابين في مختلف التخصصات.