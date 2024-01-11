الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: بعض حفلات الزفاف يرتكب بها معاصي وذنوب (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض الناس يخالفون آداب الزفاف التى وضعها الإسلام، من شرب بعض المواد المخدرة وغيرها.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس الخميس:"صاحب الفرح نفسه لا بد أن يمنع هذه التصرفات، عشان يقرب لربنا عليه أن يوقف هذه المعاصى فى فرحه".

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دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

أضاف:"الفرح كان فى مشايخ بيقروا قران وقصائد شعرية، كان فى لهو مباح وفرح وهذا لم يحرمه الإسلام، بس مكناش بنعمل فيها معاصى، عشان ربنا يبارك لك فى الذرية، وكم من  الأفراح كثيرة بيحصل فيها جرائم ومصائب".
https://www.youtube.com/watch?v=Md5kCfQyxr4

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أن بعض الفتيات يخعلن الحجاب فى يوم الزفاف، فما حكم هذا التصرف؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم:"بلاش زينتك فى حدود المعقول، زينتك لزوجك فى اليوم ده مش للناس، فى ناس بتلف الحجاب بشكل جميل، وتزينى فى حدود المعقول".

وتابع "الدين وضع لنا حدود ويسر كل حياتنا ولا يفرض علينا قيود بس احنا اللى بقينا نفرط فى الحرام، تزينى وعيشى حياتك بس اوعى تكشفى شعرك أو جزء من جسمك فى يوم فرحك".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://www.youtube.com/watch?v=nbfGdXPFYck

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