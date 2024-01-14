3 مديريات و9 قيادات وأئمة.. الفائزون بمسابقة أفضل أداء دعوي في ديسمبر 2023م

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المديريات التي فازت بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة أفضل آداء دعوى ديسمبر 2023م، على النحو التالي:

المركز الأول: مديرية أوقاف القاهرة، وتستحق مكافأة قدرها (خمسة وسبعون ألف جنيه) توزع على النحو التالي:

20 ألف جنيه لمدير المديرية.

10 آلاف جنيه لوكيل المديرية.

10 آلاف جنيه لمدير الدعوة.

5 آلاف جنيه لأفضل مدير إدارة.

5 آلاف جنيه لأفضل إمام مسجد.



25 ألف جنيه توزع بمذكرة مرفوعة من مدير المديرية موضحًا بها أسماء المستحقين للمكافأة وقيمة المكافأة لكل منهم من غير من ذكروا، بعد اعتماد رئيس القطاع الديني.

المركز الثاني: مديرية أوقاف دمياط، وتستحق مكافأة قدرها (خمسون ألف جنيه) توزع على النحو التالي:

12 ألف جنيه لمدير المديرية.

6 آلاف جنيه لأفضل المعاونين في نجاح العمل.

6 آلاف جنيه لمدير الدعوة.

3 آلاف جنيه لأفضل مدير إدارة.

3 آلاف جنيه لأفضل إمام مسجد.

20 ألف جنيه توزع بمذكرة مرفوعة من مدير المديرية موضحًا بها أسماء المستحقين للمكافأة وقيمة المكافأة لكل منهم من غير من ذكروا، بعد اعتماد رئيس القطاع الديني.

المركز الثالث: مديرية أوقاف بني سويف، وتستحق مكافأة قدرها (ثلاثون ألف جنيه) توزع على النحو التالي:

8 آلاف جنيه لمدير المديرية.

4 آلاف جنيه لأفضل المعاونين في نجاح العمل.

4 آلاف جنيه لمدير الدعوة.

2500 جنيه لأفضل مدير إدارة.

2500 جنيه لأفضل إمام مسجد.

9 آلاف جنيه توزع بمذكرة مرفوعة من مدير المديرية موضحًا بها أسماء المستحقين للمكافأة وقيمة المكافأة لكل منهم من غير من ذكروا، بعد اعتماد رئيس القطاع الديني.

الجوائز الفردية التشجيعية:

هذا وقد فاز 9 قيادات وأئمة بالجوائز الفردية في المسابقة، وهم:

1. الشيخ عبد الحميد حسن عبد النبي عبد الجواد - مدير إدارة وسط الجيزة - مديرية أوقاف الجيزة - جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه.

2. الشيخ عبد الرازق عبد الله عبد الرازق عجوة - مدير إدارة العامرية أول - مديرية أوقاف الإسكندرية - جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه.

3. الشيخ محمد سليمان عزام راشد - إمام مسجد النصر بالعريش - مديرية أوقاف شمال سيناء - جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه.

4. الدكتور عماد محمد السيد علي مجاهد - إمام المسجد الكبير بنخل - مديرية أوقاف شمال سيناء - جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه.

5. الشيخ مصطفى أحمد محمد التوني - إمام المركز الإسلامي القديم بشلاتين - مديرية أوقاف البحر الأحمر - جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه.

6. الشيخ محمود فتحي محمد محمد جاد الله - إمام مسجد الظافرية الشرقي بسيوة - مديرية أوقاف مطروح - جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه.

7. الدكتور أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين - إمام مسجد النصر الكبير بالمنصورة - مديرية أوقاف الدقهلية - جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه.

8. الشيخ إسماعيل عبد الهادي إبراهيم - إمام مسجد فهمي عبد العال بمنقطين - مديرية أوقاف المنيا - جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه.

9. الشيخ محمود صلاح عبد الجابر عبد الله - إمام مسجد الحاج إبراهيم بتنده - مديرية أوقاف المنيا - جائزة قدرها خمسة آلاف جنيه.