الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 22-1-2024 ودرجات الحرارة بجميع المدن

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص المواطنون على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 22-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى درجات الحرارة المتوقعة، فضلًا عن الظواهر الجوية، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط.

حالة الطقس اليوم الإثنين 22-1-2024 في مصر 

وتستعرض "الدستور" في هذا التقريرحالة الطقس اليوم الإثنين 22-1-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات ودرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الأرصاد الجوية في مصر، أن حالة الطقس اليوم الإثنين نهارًا سيسوده أجواء مائلة للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وفي جنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا في مصر، فيسوده أجواء شديدة البرودة وإلى الساعات الأولى من الصباح الباكر في جنوب البلاد، فيما سيكون باردًا على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية في طقس اليوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024

قالت الأرصاد الجوية في مصر، إن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة ستغزر مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وفي شمال الوجه البحري وتكون على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد ستكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ستكون خفيفة مساء في مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى وتكون على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وأضافت الهيئة أنها تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدًا، وارتفاع الموج يكون من ثلاثة أمتار إلى أربعة امتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس في البحر الأحمر 

فيما تكون حالة البحر الأحمر اليوم خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يكون من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الإثنين

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 22 يناير 2024 على محافظات ومدن مصر:

درجة الحرارة في القاهرة 20 15
درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 21 14
درجة الحرارة في 6 أكتوبر 25 14
درجة الحرارة في بنها 20 15
درجة الحرارة في دمنهور 20 14
درجة الحرارة في كفر الشيخ 20 14
درجة الحرارة في المنصورة 21 15
درجة الحرارة في الزقازيق 21 15
درجة الحرارة في شبين الكوم 20 14
درجة الحرارة في طنطا 20 14
درجة الحرارة في دمياط 21 15
درجة الحرارة في بورسعيد 21 15
درجة الحرارة في الإسماعيلية 22 14
درجة الحرارة في السويس 21 15
درجة الحرارة في العريش 21 14
درجة الحرارة في رفح 21 14
درجة الحرارة في رأس سدر 23 12
درجة الحرارة في كاترين 18 3
درجة الحرارة في الطور 25 12
درجة الحرارة في طابا 24 13
درجة الحرارة في شرم الشيخ 28 16
درجة الحرارة في الإسكندرية 20 14
درجة الحرارة في العلمين الجديدة 20 14
درجة الحرارة في مطروح 18 12
درجة الحرارة في السلوم 18 11
درجة الحرارة في سيوة 20 10
درجة الحرارة في رأس غارب 26 16
درجة الحرارة في الغردقة 27 15
درجة الحرارة في سفاجا 27 15

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