حالة الطقس اليوم الأحد 21 يناير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم من أكثر الموضوعات أهمية في شهر طوبة القبطي وذلك لبرودة هذا الشهر خلال فصل الشتاء بأكلمه، لذلك يسعى المواطنون للاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل.

ننشر في التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 21 يناير 2024 في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس في القاهرة اليوم

يسود اليوم الأحد طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، بارد على باقي الأنحاء.

ونوهت الأرصاد في بيانها إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

حالة الطقس في المحافظات

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس في المحافظات تسود أجواء مستقرة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشددة على ضرورة عدم تخفيف الملابس والانخداع في ارتفاع درجات الحرارة نهارًا حيث تظل الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.





درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 25 13

العاصمة الإدارية 25 12

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 26 13

دمنهور 25 12

وادى النطرون 25 13

كفر الشيخ 25 12

المنصورة 25 12

الزقازيق 25 12

شبين الكوم 26 13

طنطا 25 12

دمياط 25 13

بورسعيد 25 14

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 12

العريش 26 09

رفح 25 09

رأس سدر 23 11

نخل 26 03

كاترين 21 02

الطور 25 11

طابا 26 13

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 25 13

العلمين الجديدة 25 12

مطروح 24 11

السلوم 23 10

سيوة 23 07

رأس غارب 27 16

الغردقة 28 17

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 17

الشلاتين 28 17

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 25 08

بني سويف 25 08

المنيا 25 08

أسيوط 25 09

سوهاج 26 09

قنا 27 10

الأقصر 28 10

أسوان 28 12

الوادي الجديد 26 07

أبو سمبل 27 11



