السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس وتكشف مفاجأة عن "أبلكيشين" الطقس

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس، رغم ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 5 درجات عن المعدل الطبيعي، لتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم 24 درجة، وغدا 25 درجة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، إن التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، ووجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، وتسود الأجواء الدافئة نهارًا، لكن الطقس مازال شديد البرودة ليلا في أغلب محافظات الجمهورية خاصة التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، ومحافظات الصعيد والمدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

وأردفت: "ننصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر"، لافتة إلى أن درجات الحرارة تعود لمعدلها الطبيعي بدءًا من يوم الإثنين، وتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة 20 درجة، بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، كما أن نشاط الرياح يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، 

وبالنسبة لمتابعة درجات الحرارة عبر أبلكيشين الطقس، قالت إنها غير دقيقة ويمكن تتغير في أي وقت، لأنها غير صحيحة بالشكل الكافي، تتغير باستمرار، وهي غير معتمدة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

الأرصاد الملابس تخفيف الملابس درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة القاهرة

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