شيرين رضا تكشف مفاجأة عن مشاركتها فى الجزء الثانى من "وبينا ميعاد"

كشفت الفنانة شيرين رضا، أنها كانت متخوفة من عمل جزء ثانٍ من مسلسل "وبينا ميعاد"، وأنها رفضت في البداية المشاركة فيه.

وقالت خلال لقاء لها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي": "دايمًا بخاف من فكرة الجزء التاني، من يونيو الماضي هاني بيكلمني عن الجزء الثاني رفضته في البداية، بعدها قلت أيوة، احنا 10 أفراد في الأسرة، وأخويا ومراته وابن أخويا ومراته، قصص كثير جدا".

وعن قصة المسلسل، قالت شيرين: "المسلسل يعرض المشاكل من وجهة نظر الأباء والأبناء، مردفة: "الجيل الصغير دايما شايف الجيل الكبير مش فاهم حاجة، ولا حاسس به، وفيه ناس تشاهد التلفزيون وتتعلم، رسالتنا لما أبقى عنيفة مع الأولاد يعلم الأمهات متبقاش كده، لأنهم شافوا نتيجة العنف، هدفنا الناس تتعلم من العلاقات".

ولفتت إلى أن شخصية "نادية" تشبه كثير من السيدات، مردفة: "حياتنا دراما، وكل شوية حد يقولي أمي كده، نادية شبه ناس كثير، والدراما مهمة للتفاعل".

وعن مدى الشبه بينها وبين شخصية نادية، قالت شيرين: "نادية بتفكر بعقلها، ثم قلبها، أنا بفكر بعقلي في أمور حياتي، لأن معنديش قصة حب".



أبطال مسلسل وبينا ميعاد

يضم مسلسل وبينا ميعاد 2، عددا من نجوم الفن أبرزهم: صبري فواز، وشيرين رضا، وبسمة، ومحمد سليمان، وإيهاب فهمي، ويوسف الكدواني، وأسامة الهادي، وأميرة أديب وتأليف وإخراج هاني عادل ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة.