السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"البرغوثى" يطالب بإرسال قافلة إنسانية تضم ممثلى 57 دولة عربية وإسلامية إلى غزة

الدكتور مصطفى البرغوثي
الدكتور مصطفى البرغوثي

طالب الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، بإرسال قافلة إنسانية تضم ممثلين عن 57 دولة عربية وإسلامية، وكذلك ممثلو المؤسسات الدولية، إلى غزة، وتحدي الاحتلال الإسرائيلي الذي يزعم أنه لا يعرقل دخول المساعدات.

البرغوثي: آلاف الشاحنات مصطفة عند معبر رفح وإسرائيل تعرقل دخولها

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "هل ستقوم إسرائيل بقصفها سيكون صعبًا جدًا؟ أبلغ رد على أكاذيب إسرائيل هو تشكيل قافلة، وإجبار إسرائيل على السماح بدخولها"، مؤكدًا أن آلاف الشاحنات المقدمة من مصر والدول العربية محجوزة في المعابر، لا تستطيع العبور إلى غزة، لأن إسرائيل لا تسمح بدخولها وتصر على تفتيش كل شاحنة.

وأردف: "ما قالته إسرائيل متناقض، تقول إنها لا تمنع المساعدات، وتقول من حقنا تفتيش كل شاحنة، وتفتيشهم للشاحنات هو ما يعرقل دخولها، ما يصل إلى غزة هو أقل من 100 شاحنة، أو حتى 200 لا تكفي، غزة تحتاج ألف شاحنة مساعدات يوميًا".

البرغوثي قافلة المؤسسات الدولية لاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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