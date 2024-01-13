السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أجهزة منتهية الصلاحية".. القاهرة الإخبارية تكشف مفاجأة عن الضربات الأمريكية للحوثيين

قصف
قصف

قال إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليمن، إن الحوثيين يؤكدون أن الضربات العسكرية الأمريكية البريطانية لن تؤثر على قدراتهم العسكرية، مشيرًا إلى استيقاظ سكان صنعاء على وقع انفجار كبير ناتج عن إطلاق صواريخ من البحر، وتلك الصواريخ قصفت قاعدة الديلمي العسكرية التي يتواجد بها عدد من الألوية والطائرات المُسيّرة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، خلال مداخلة هاتفية، أن هذه الضربات لم تنهِ كامل الرادارات، ربما أصابتها بدمار جزئي، لكن الحوثيين يقولون إن الأجهزة منتهية ولم يتم استخدامها، كما قال المتحدث الرسمي للجماعة إن الضربة لن تؤثر على قدراتهم العسكرية، وإنهم ما زالوا مستمرين في التعامل مع السفن الإسرائيلية.

وأشار "الموسمى" إلى أن هناك أنباء عاجلة عن أن هناك حدثا هاما في البحر الأحمر، لكن لم يتضح بعد هل هو متعلق بهجمات الحوثيين أم شىء آخر.

ونوه إلى أن التصاعد في أحداث البحر الأحمر تزداد وتيرته منذ أن أعلن الحوثيون في العاشر من أكتوبر مساندتهم الأشقاء في الأراضي المحتلة.

وختم: "ننتظر اليوم تهديد الحوثيين بأنهم سيردون في القريب العاجل، وسيكون إما بتوجيه صواريخ باليسيتة أو إطلاق مُسيّرات". 

 

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