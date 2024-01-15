مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تطورات العملية العسكرية فى اليمن ومحادثات لخفض التصعيد

قال إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية من اليمن، إن التوتر ما زال قائمًا في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه بالأمس أُطلق صاروخ بالستي من النوع كروج على مدمرة أمريكية، إلا أن الأخيرة اعترضته.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى توجيه الأمريكان ضربات على جبل جدع وهو جبل استراتيجي مطل على البحر الأحمر ومدينة الحديدة، تم استحداثه في فترة الهدنة، ويتم عبره إطلاق الطائرات المسيرة من قاعدة عسكرية مرتفعة.

وأردف أن الأمريكان نفوا توجيه ضربات للجيل، إلا أن شهود عيان أكدوا العمليات العسكرية، وكذلك تحليق مكثف للطائرات الدولية في سماء الحديدة.

وأشار إلى أنه كانت هناك أنباء غير مؤكدة عن اقتراب الغواصة النووية الأمريكية من أقرب نقطة من ميناء الحديدة.

وأردف أن عملية التفاوض بين إيران وأمريكا ربما تسهم في خفض التصعيد في المنطقة، خاصة أنه كان هناك اتصال بين الرئيس الإيراني ورئيس المجلس السياسي للحوثيين بصنعاء.

وختم بأنه بعد تصريحات الحوثيين باستمرار استهدافهم السفن التجارية في البحر الأحمر والرد على استهداف قواعدهم العسكرية، فإن الشارع اليمني شمالًا وجنوبًا يدرك أن العمليات العسكرية غير مجدية، وأنه لا بد من عودة الدولة اليمنية لممارسة حقها السيادي في حماية الملاحة.