الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تطورات العملية العسكرية فى اليمن ومحادثات لخفض التصعيد

اليمن
اليمن

قال إياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية من اليمن، إن التوتر ما زال قائمًا في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه بالأمس أُطلق صاروخ بالستي من النوع كروج على مدمرة أمريكية، إلا أن الأخيرة اعترضته.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى توجيه الأمريكان ضربات على جبل جدع وهو جبل استراتيجي مطل على البحر الأحمر ومدينة الحديدة، تم استحداثه في فترة الهدنة، ويتم عبره إطلاق الطائرات المسيرة من قاعدة عسكرية مرتفعة.

وأردف أن الأمريكان نفوا توجيه ضربات للجيل، إلا أن شهود عيان أكدوا العمليات العسكرية، وكذلك تحليق مكثف للطائرات الدولية في سماء الحديدة.

وأشار إلى أنه كانت هناك أنباء غير مؤكدة عن اقتراب الغواصة النووية الأمريكية من أقرب نقطة من ميناء الحديدة.

وأردف أن عملية التفاوض بين إيران وأمريكا ربما تسهم في خفض التصعيد في المنطقة، خاصة أنه كان هناك اتصال بين الرئيس الإيراني ورئيس المجلس السياسي للحوثيين بصنعاء.

وختم بأنه بعد تصريحات الحوثيين باستمرار استهدافهم السفن التجارية في البحر الأحمر والرد على استهداف قواعدهم العسكرية، فإن الشارع اليمني شمالًا وجنوبًا يدرك أن العمليات العسكرية غير مجدية، وأنه لا بد من عودة الدولة اليمنية لممارسة حقها السيادي في حماية الملاحة.

القاهرة الإخبارية اليمن المدمرة مدمرة أمريكية باليستي جبل جدع

مواد متعلقة

مصر والصين فى خط المواجهة المباشرة.. دلالات زيارة وزير الخارجية الصينى لمصر

رئيس حزب الأمة: رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان رسالة مهمة بتعقب أى فاسد

"سينتهى به المطاف فى السجن".. البرغوثى يكشف لماذا يخشى نتنياهو إنهاء الحرب؟

مصطفى البرغوثى: غزة تتعرض لعدوان ثلاثى وليس إسرائيليًا فقط

"البرغوثى" يطالب بإرسال قافلة إنسانية تضم ممثلى 57 دولة عربية وإسلامية إلى غزة

"أجهزة منتهية الصلاحية".. القاهرة الإخبارية تكشف مفاجأة عن الضربات الأمريكية للحوثيين

مسئولون حوثيون: الضربات الأمريكية غير فعالة ولم تسفر عن إصابات

"من المسافة صفر".. القاهرة الإخبارية تعرض فيديو لحظة استهداف المقاومة مدرعات إسرائيلية

الأكثر قراءة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

35 طعنة والحصيلة 250 جنيهًا.. الصدفة تُنقذ حياة يسرا من مصير "وداد حمدي"

حماس تعلن مسئوليتها عن حادث "رعنانا".. وتؤكد: ردًا على العدوان ضد شعبنا

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين