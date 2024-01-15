الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سوناك أمام مجلس العموم البريطانى: هجمات الحوثى ليست لها علاقة بإسرائيل

ريشي سوناك
ريشي سوناك

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الحوثيين يهددون الأمن البحري بالمنطقة، وتسببوا في مشاكل اقتصادية متصاعدة تؤدي لزيادة الأسعار وأزمة في توفير الدواء وأمور أخرى يحتاجها الشعب البريطاني.

وزعم سوناك، خلال كلمة له في مجلس العموم البريطاني، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن هجمات الحوثيين ليست لها علاقة بإسرائيل، لافتًا إلى أنهم يستهدفون السفن من جميع أنحاء الدول.

ولفت إلى أن الضربات الأمريكية البريطانية دمرت 13 منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين في اليمن، مردفًا أن الحوثيين يواصلون استهداف السفن رغم الضربات. 

وأردف: "ضرباتنا على أهداف الحوثيين نجحت وحققت أهدافها، وهجمات الحوثيين قد تؤدي إلى تردي الوضع الإنساني في اليمن، كما أنها تقلل من الأمن الدولي البحري وستضر الاقتصاد العالمي والمصالح البريطانية".

الحوثيين الأسعار الدواء الشعب البريطاني لقاهرة الإخبارية اطلاق صواريخ

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