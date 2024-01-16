"كفّوا ألسنتكم عنهم".. رسالة قوية من الباز لجمهور ياسمين والعوضى

أعرب د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، عن حزنه لانفصال ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي قائلاً: "حزنت للخبر، لكن أكبرت الصيغة الراقية التي أعلن بها الانفصال".

واستنكر الباز، خلال بث مباشر من برنامجه “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الربط بين الانفصال وما تنبأت به العرافة ليلى عبداللطيف بالانفصال.

وقال الباز: “كذب المنجمون ولو صدقوا، أتمنى من الناس تكتفي بما أعلنته ياسمين والعوضي، ياسمين عبدالعزيز فنانة عظيمة جدا بخفة دم مصرية”، موجّهًا رسالة للجمهور قال فيها: "كفّوا ألسنتكم عنهم، ربنا يكتب لهم الصالح، ولا يعكر عليهم أحد هذا الهدوء".

وأعلنت ياسمين انفصالها عن أحمد العوضي وكتبت ياسمين عبر صفحاتها الرسمية المختلفة عبر مواقع التواصل:"تم الانفصال رسميًا بيننا"، ليتفاعل الجمهور مع المنشور الذي أكده أحمد العوضي بنشره نبأ الطلاق عبر صفحته على "فيسبوك".