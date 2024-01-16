طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضى.. والجمهور: "هوّ ده مقلب؟"

حالة من الصدمة سيطرت على جمهور الوسط الفني فور إعلان طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، رسميًا على الرغم من الاحتفال مساءً بعيد ميلاد ياسمين الـ44 وهو الأمر الذي أثار دهشة الجمهور والوسط الفني.

حقيقة طلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي

وكتبت ياسمين عبر صفحاتها الرسمية المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تم الانفصال رسميًا بيننا"، ليتفاعل الجمهور مع المنشور الذي أكده الفنان أحمد العوضي بنشره نبأ الطلاق عبر صفحته على "فيسبوك".

وعلّق عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل المختلفة، وتساءلوا "هوّ ده مقلب"، خاصة أن العوضي كان قد نشر صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز مساء أمس، معلقًا عليها:" كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح".

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آخر عمل جمع بين ياسمين والعوضي

كان آخر الأعمال الفنية التي جمعت بين الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز مسلسل "ضرب نار" الذي عرض 2023 وظهرت فيها بشخصية "مهرة"، وهو ظهر بشخصية "جابر الكوماندا"، ليعلنا الانفصال فنيًا هذا العام، وفي الحقيقة.

"ضرب نار" من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية ويشارك في بطولته بجوار ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدى وآخرين