الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مستشار رئيس الجمهورية يكشف سبب انتشار الإصابة بالكحة الجافة وضيق التنفس

ضيق التنفس
ضيق التنفس

كشف الدكتور محمد عوض  تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، سبب انتشار الإصابة بالكحة الجافة ونزلات البرد والزكام، وضيق التنفس.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن الكحة تحدث نتيجة وصول إفرازات الأنف للزور، أو التهابات الشعب الهوائية، فتؤدي إلى سعال أو كحة جافة أو بسبب التهاب الجيوب الأنفية.

وأوضح أن الناس تشكو من ضيق التنفس إما لأنه يعاني حساسية صدرية فيعاني من ضيق الشعب الهوائية، أو بعض الالتهابات الفيروسية التنفسية تؤدي إلى ما يشبه الربو الشعبي، وهو ما يؤدي لضيق في التنفس، كل هذه الأعراض علاجها توفر.

وأشار إلى أنه في فصل الشتاء والتحول بين الفصول، يحدث اختلاف كبير في درجات الحرارة، وتذبذب شديد، فتنشط الفيروسات والمتحورات، خاصة مع الدراسة، وعدم التهوية الجيدة، والانتقال من مكان شديد التدفئة لمكان شديد البرودة كل ذلك يؤدي للتأثر بالفيروسات المنتشرة.

الكحة ضيق التنفس الكحة الجافة البرد درجات الحرارة

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