مستشار الرئيس: الجدرى انتهى من العالم والمتحورات الجديدة "ليست خطيرة"

قال د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الفيروسات التنفسية التي تنشط في فصل الشتاء خاصة كورونا لا تمثل خطورة على الإطلاق، حيث إن نسبة خطورة المتحورات الجديدة للفيروس أقل بكثير من المتحورات السابقة.

متحورات كورونا الجديدة

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الحالات المرضية بالفيروسات التنفسية التي تحتاج إلى مستشفى قليلة للغاية مقارنة بالأعداد التي كانت في مرحلة الخطر في بداية ظهور الفيروس، ويتم علاج الأعراض بالأدوية المتاحة.

وتابع أن مرض الجدري انتهى من العالم تمامًا، ويجب أن يعلم الجميع أن الجدري مرض بسيط لا يحتاج إلى القلق على الإطلاق.

مرض الجدري

وواصل "على المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة عدم الاختلاط بالآخرين بنزلات البرد أو الإنفلونزا أو الجدري كي لا يكون هناك فرص لانتشار العدوى".

واستطرد "مرض الجدري مُعدٍ لكن أي طفل يصاب به يجب أن يلازم المنزل لحين انتهاء المرض واختفاء الأعراض".