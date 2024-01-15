مستشار الرئيس: مصر قدمت مساعدات للأشقاء فى غزة بـ196 مليون دولار

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر قدمت مساعدات للأشقاء في غزة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات و861 مليون جنيه مصري، بما يعادل 196 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية افتراضيًا، بشأن مستجدات أوضاع الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط.

وأشار تاج الدين إلى أن مصر استقبلت مساعدات طبية سواء من خلال البر أو البحر أو الجو لتقديمها لغزة؛ فضلًا عن تطوع مئات المصريين لتقديم الخدمات للأشقاء الفلسطينيين، كما قدم الهلال الأحمر مساعدات بقيمة 70 مليون دولار.

وأوضح أن مصر لم تقلل المساعدات الطبية التي تقدمها لكل الدول، وأنه يوجد عدد كبير من اللاجئين من جنيسات مختلفة على أرض مصر يستفيدون من خدمات الدولة.